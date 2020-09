Só 11,5% das queixas por assédios ou piropos resultam em acusações

A chamada "lei do piropo" entrou em vigor há cinco anos e, desde então, o Ministério Público instaurou mais de quatro mil inquéritos (4.123). No entanto, segundo o Jornal de Notícias, apenas 476 resultaram em acusações – cerca de 11,5% do total das queixas.

No ano de 2019, bem como em 2018, foram deduzidas 112 acusações por crime de importunação sexual. Entre os anos de 2015 e 2017, o número de acusações nunca chegou à centena – 64, 75 e 93 acusações, respetivamente.

O jornal refere que a percentagem de casos está abaixo da média de acusação de todos os crimes, que se situa nos 14% num total de quase meio milhão de processos em que houve acusação em 2019. Em muitos dos casos, o arguido paga ou faz trabalho comunitário para evitar acusação. Noutros o caso é mesmo arquivado.