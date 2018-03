Um homem desapareceu esta sábado no mar, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, cerca das 07:20, estando a Marinha a coordenar uma operação de busca, disse à Lusa fonte oficial.Segundo o porta-voz da Marinha, comandante Fernando Pereira de Fonseca, no local encontram-se elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos."Esteve também um helicóptero da Força Aérea a sobrevoar a zona cerca de uma hora e meia", disse, acrescentando que está previsto para breve o regresso do meio ao local.O comandante referiu que as buscas decorrem na zona do molhe sul do Porto da Póvoa de Varzim.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado pelas 07:20 e no local encontram-se meios da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica.