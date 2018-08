As autoridades portuguesas já encerraram este ano 56 lares de idosos, seis de forma urgente. Segundo informação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, todos os lares que receberam ordem de encerramento encontravam-se em situação ilegal.

Apesar do número elevado, registou-se uma descida relativamente ao ano passado, quando foram encerrados 113 lares de idosos – 97% dos quais ilegais.

Fonte do gabinete liderado por Vieira da Silva afirmou ao jornal que os números apurados até Julho "indicam que já foram executadas 768 acções [de fiscalização] em equipamentos sociais e 297 em lares de idosos".

"Todos os encerramentos efectuados pelo Instituto da Segurança Social estão relacionados com falta de condições (…) a nível de falta de licenciamento, falta de recursos humanos, instalações inadequadas, prestação de serviços aos utentes inadequada ou situações que coloquem em risco a saúde/bem-estar dos utentes", explicou fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Devido a uma maior complexidade nas operações realizadas este ano, o número diminuiu – em 2017 foram realizadas "1488 acções de fiscalização a equipamentos sociais e 563 acções de fiscalização a lares de idosos".