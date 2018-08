No final do ano passado mais de 752 mil pessoas trabalhavam por turnos em Portugal, o equivalente a cerca de 16% da população empregada.

O número de trabalhadores com horários flexíveis continua a aumentar. No final do ano passado mais de 752 mil pessoas trabalhavam por turnos em Portugal, o equivalente a cerca de 16% da população empregada - um aumento de 25,3% relativamente a 2011, quando chegou a troika. Quase meio milhão de trabalhadores fazia horário nocturno, dois milhões trabalhavam aos sábados e um milhão aos domingos. E de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) o fenómeno continua a aumentar.



No final de Junho deste ano, mais de 761 mil pessoas trabalhavam por turnos. "A flexibilidade do mercado laboral português é elevada e os próprios empresários dizem que essa não é uma das variáveis mais importantes", disse ao Jornal de Notícias o ex-presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) Francisco Madelino, lembrando que o turismo e a metalomecânica são exemplos de actividades onde é essencial trabalhar por turnos. "É cada vez mais importante. Tem a ver com a capacidade das empresas de responder à procura e responder em 24 horas é fundamental", ressalvou o economista.



Também o trabalho nocturno tem vindo a aumentar. O ano passado existiam 498,5 mil pessoas a fazer horário nocturno (que vai das 22h00 até às 7h00 do dia seguinte), um aumento de 17,9% relativamente a 2011.



Já o número de pessoas que trabalha ao fim-de-semana não era tão elevado há seis anos. No final de 2011, cerca de 1,9 milhões de pessoas trabalhava aos sábados - no final do ano passado os números ultrapassavam já os dois milhões. Ao domingo, no final do ano passado trabalhava mais de um milhão de pessoas - aumento de 11,3% relativamente a 2011.