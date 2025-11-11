Autora do livro diz que Gouveia e Melo não fez "referência ao Presidente" e que notícia da Lusa é uma "interpretação legítima"

Valentina Marcelino esteve esta terça-feira no NOW onde revelou os pormenores da sua entrevista com Gouveia e Melo.
Valentina Marcelino, a autora do livro Gouveia e Melo - As Razões, que foi lançado esta terça-feira, deu uma entrevista ao canal NOW onde falou da mais recente polémica que envolve também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Valentina Marcelino fala sobre a entrevista com Gouveia e Melo no NOWJOSÉ COELHO/LUSA
Em entrevista, a jornalista explicou que o que levou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada a avançar com a candidatura a Belém foi, de facto, um artigo do Expresso, sob o título:"Almirante quer mais dois submarinos para ficar na Armada e desistir do Belém"No entanto, sublinhou que durante a entrevista que conduziu ao candidato, ele "não fez nenhuma referência ao Presidente da República".
Já sobre a notícia da Lusa, que indicava que Gouveia e Melo só se candidatou depois de Marcelo ter tentado travar a sua candidatura, e que o candidato classificou como "falsa", Valentina Marcelino disse acreditar que se trata de "uma interpretação [jornalística] legítima", esclareceu que o ex-chefe do Estado-Maior da Armada desmente esta notícia da Lusa porque "ele não diz aquilo".
"O motivo pelo qual ele ficou danado foi porque o governo em funções [estava] a negociar o reforço de meios - e falava-se de 12% para as forças armadas -, e quando ele vê uma noticia a insinuar que [Marcelo] estava a fazer chantagem ele ficou furioso com isso."
A jornalista acredita, contudo, que a "candidatura era uma coisa que já passava na cabeça dele", mesmo antes do artigo do Expresso ter sido publicado. "Obviamente que era algo que lhe passava pela cabeça porque ele era confrontado quase diariamente com a candidatura."
Questionada sobre se alguma vez a jornalista sentiu que Gouveia e Melo estaria a preparar uma candidatura a Belém, respondeu: "Nunca." "Ele tinha um gosto especial em ver as pessoas com essa dúvida. Gostava de manter o suspense. Ele no livro é muito claro em relação a isso."
A autora recordou ainda que o candidato com apenas 17 anos já falava em servir o País. "Ele tinha 17 anos e exigiu à família para virem para Portugal porque ele queria vir para a Marinha. Ele diz que nunca esteve preocupado em ser rico mas, acima de tudo, queria contribuir para algo maior e esse algo maior era o País".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É louvável a iniciativa do Presidente da Assembleia da República ao reconhecer a importância crucial dos profissionais do sistema judiciário, evidencia a valorização da sua competência técnica, do seu conhecimento específico sobre os desafios do setor e da sua capacidade de propor melhorias.
O País precisa de uma viragem de mentalidade. De um governante que olhe para a segurança com visão estratégica, pragmatismo e coragem. Que não fale apenas de leis, mas de pessoas, de sistemas, de tecnologia e de resultados.