Autoagendamento da vacina para maiores de 35 anos já está disponível

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para os maiores de 35 anos já está disponível na plataforma da Direção-Geral de Saúde (DGS).







Vacinação contra a Covid-19 no Chile

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Através desta ligação, é possível a quem tenha mais de 35 anos fazer o processo de autoagendamento para receber a vacina.Para assegurar a marcação é necessário indicar a data de nascimento e escolher o local e a data de vacinação mais conveniente. Depois disso, a DGS indica que haverá um contacto através de SMS (pelo número 2424) com a confirmação da data, hora e local escolhidos para a vacinação. Assim que receber este SMS é necessário responder à mensagem para confirmar o agendamento. Mais tarde, na data selecionada, será administrada a primeira dose da vacina, indica a DGS.Mas há um factor a ter em conta: o formulário não deve ser preenchido por quem já tem um agendamento confirmado ou caso já tenha recebido uma primeira dose de alguma vacina. Caso esteja à espera da administração da segunda dose do fármaco, deverá esperar pelo contacto do Serviço Nacional de Saúde.Até aqui, estava apenas disponível o autoagendamento para os maiores de 37 anos. A taskforce responsável pela campanha de vacinação em Portugal antecipava que no início da semana também os maiores de 35 anos pudessem autoagendar a vacina, algo que não se confirmou. À revista Sábado, fonte da taskforce indicou que este recuo terá sido justificado pela necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito".