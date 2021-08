Autárquicas: Os sub-20 que vão a votos

O fenómeno está mais associado a partidos das margens, que à partida terão poucas possibilidades de ganhar. Como nos alertava Eduardo Couto, o jovem candidato do BE a Fiães, os partidos do poder (PS e PSD) não entregam essa possibilidade (o usufruto do poder) a jovens e reservam-na para os barões locais. Também nos disse que não conhece nenhum caso no PCP, que o partido não é dessas coisas. E bem procurámos, mas de facto não encontrámos nenhum candidato comunista sub-20 nestas Autárquicas.



Já a Iniciativa Liberal tem pelo menos quatro, e não os fotografámos a todos por razões de espaço (e para não inclinar estas páginas muito à direita). Além dos dois fotografados, há ainda Martim Serrano (18 anos, candidato à União das Freguesias de Azeitão, Setúbal) e João Silva Gomes (também 18 anos, cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém).



Eduardo Couto

Bloco de Esquerda, Fiães

Para superar a votação que o BE teve em 2017, Eduardo só precisa de 147 votos. Numa cidade onde o PSD domina, o jovem cabeça de lista promete dar mais dignidade a Fiães, "que é cidade, mas é tratada como aldeia, onde nem sequer há um transporte público ligado ao Andante [rede de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto]". Nascido e criado nesta localidade a 30 km do Porto, Eduardo está no 1.º ano do curso de Educação Social no Politécnico do Porto. É militante do BE "desde os 14 anos". Se for eleito, promete "representar as pessoas de forma mais digna".