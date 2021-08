Estrangeiros que se inscrevem para a vacina recebem automaticamente número de utente

O processo está a gerar confusão entre a comunidade estrangeira e há imigrantes que só se apercebem no momento da vacinação. Segundo o Alto Comissariado para as Migrações, mesmo quem se dirige à Casa Aberta fica registado no Serviço Nacional de Saúde.

Edite da Costa Neto, 55 anos, natural de São Tomé e Príncipe, está em Portugal há quase três anos. Mas só recentemente, depois de procurar ser vacinada contra a covid-19, conseguiu finalmente um número de utente.



Na verdade, não foi assim tão imediato. A primeira vez que tentou receber a vacina, ainda em julho, quando se dirigiu ao centro de vacinação de Telheiras, não conseguiu – justamente por não estar inscrita no Serviço Nacional de Saúde. Só com a ajuda de uma associação de apoio a imigrantes, a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, o processo teve seguimento: recebeu o SMS com o agendamento e no dia 18 de agosto, às 13h30, fez a vacina da Janssen – de toma única.



Não é caso único. São vários os imigrantes que só perceberam que tinham um número de utente no momento da vacinação, segundo relatam à SÁBADO as associações de migrantes. Há uma explicação para isso: para facilitar o processo de vacinação dos estrangeiros não inscritos no Serviço Nacional de Saúde foi criada uma plataforma online, onde qualquer pessoa sem número de utente se pode inscrever.