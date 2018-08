No final do próximo mês, a partir de dia 23, abater animais nos canis municipais passa a ser proibido. No entanto, apesar da proximidade da data, muitas autarquias não estão devidamente preparadas para a mudança, garantem os veterinários.

Apesar de a lei que proíbe o abate de animais nos canis ter sido aprovada em 2016, o Governo deu dois anos aos centros de recolha de animais para se prepararem. Contudo, poucos foram os que se precaveram.

Ao jornal i, Ricardo Lobo, membro da direcção da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANVETEM), garantiu que os dois anos não foram suficientes. O responsável advertiu ainda para a número de animais errantes nas ruas, que poderá vir a aumentar.

Também os veterinários alertaram o Governo para o mesmo problema, garantindo que o risco de aumento de animais errantes nas ruas é maior devido às lotações esgotadas dos canis. Com o fim dos abates, a capacidade de recolha fica reduzida.

Dados da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) revelam que no ano passado foram recolhidos 36 mil animais – dos quais perto de 10 mil foram abatidos e 14 mil adoptados. Nos primeiros seis meses deste ano foram já recolhidos cerca de 14 mil animais.

O responsável da ANVETEM teme que os animais abandonados possam agrupar-se em matilhas e fazer estragos. "Isto vai levar a problemas de saúde pública gravíssimos e problemas que as pessoas já não estão habituadas a ter", disse ao jornal. "Temos mais animais e isso vai ser um bocado catastrófico, porque nós temos já casos de matilhas formadas. Estamos a caminhar para uma situação sem retorno", garantiu.