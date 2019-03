Seis meses após ter entrado em vigor a lei que proíbe o abate de animais saudáveis, canis municipais não conseguem responder a todos os pedidos de acolhimento.

Seis meses após ter entrado em vigor a lei que proíbe o abate de animais nos canis municipais, os municípios estão com dificuldade em responder a todos os pedidos para acolher animais errantes e a lista de espera de pedidos para a recolha de animais nas ruas não para de aumentar. A garantia foi dada à TSF pela Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANMVM).

A lei que proíbe o abate de animais saudáveis começa, inclusive, a pôr em causa a segurança e a saúde pública. "Recolhe-se o essencial, aquelas animais que estão em situações de risco e o resto deixa-se estar. Muitas vezes as autoridades policiais ligam-me com um animal no meio da rua e eu digo para eles não o apanharem porque se o animal não tiver chip eles não sabem o que hão de fazer, eu não tenho onde o colocar e a polícia também não pode ficar com ele", disse a ANMVM.

Segundo o Jornal de Notícias, só no canil de Ponte de Lima há mais de 110 casos em lista de espera – situação que se assemelha em Ílhavo, Guimarães, Leiria e Palmela.



Ao jornal, o canil que serve seis concelhos de Trás-os-Montes assegura que a sobrelotação está a conduzir a um "aumento do número de animais errantes, pois não há capturas".



Tal como a ANMVM, também as câmaras de Setúbal e Alcochete admitem estar em risco a saúde pública e a segurança das pessoas.



"Antes de proibir o abate de animais, deviam ter-se tomado medidas de prevenção do abandono de animais. Neste sentido nada se fez", criticou Jorge Cid Gonçalves, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. "As câmaras municipais vão fazendo o que podem, mas nem que houvesse um aumento de 50% seria suficiente".