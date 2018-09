A maioria das pessoas não suporta estar ao pé dos amigos de quatro patas quando estes são abatidos.

Perder um animal pode doer tanto como perder um membro da família. E, apesar de a maior parte das pessoas não suportar estar ao pé dos amigos de quatro patas quando estes são abatidos, os veterinários garantem que tudo o que eles querem é estar ao pé dos donos.

Uma utilizadora do Twitter perguntou a um veterinário qual a parte mais difícil do seu trabalho. "Ele disse que quando tinha que abater algum animal, 90% dos donos não entravam na sala onde o mesmo aconteceria, e os últimos momentos do animal são passados freneticamente à procura do dono", disse.





Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me — jessi dietrich (@jessi_dietrich) 27 de julho de 2018







A publicação da mulher gerou inúmeras reacções na rede social, com várias pessoas a contar histórias dos últimos momentos que passaram com os seus animais. "Assegurei-me de que ele estava feliz e segurei-o nos braços. Ele começou a ronronar porque o fiz", recordou Kinsey, uma utilizadora.





he screamed when everyone else touched him so i made sure he was happy and i held my boy and he was purring cause i did pic.twitter.com/JPtMs7hDUt — Kinsey (@kinsey_brod) 28 de julho de 2018





"Os meus três filhos, a minha mulher e eu sentámo-nos com o nosso Luke na sala. Foi o dia mais duro de sempre. Espero que ele nos esteja a ver", contou Sean Ritter.





All 3 boys, my wife and I sat with our boy Luke in our living room. Toughest day. Hope he's watching over us. pic.twitter.com/cU1ES477gG — sean ritter (@spoondiggitty) 28 de julho de 2018





"Eu e a minha família tivemos que abater o nosso amigo em Maio. Estive com ele quando chegou a sua hora, e apesar de ter sido devastador e muito triste, estou feliz por ter estado lá a amá-lo. Os animais são como a família e merecem paz e conforto nos seus últimos momentos", defendeu.





my family and i had to put my buddy down in may. i went along when it was time for him to go, and although it was heartbreaking and devastating, i am glad i was there to love on him. pets are like family and deserve peace and comfort in their final moments ?? pic.twitter.com/NA57R1j8vW — mads (@maddie_613) 29 de julho de 2018