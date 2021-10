Autarcas e cobradores de promessas

José António Peixoto Lima, recém-eleito pelo PSD em Celorico de Basto, diz-se descansado sobre as promessas de obras que o primeiro-ministro deixou ficar quando foi à terra fazer campanha pelo candidato do PS: “Acredito que vão acontecer o mais rápido possível. Aliás, devo dizer que nem ponho em causa que assim não seja, até porque o primeiro-ministro costuma dizer que palavra dada é palavra honrada. E só posso acreditar que assim seja.” E continua, com ênfase: “Por isso tenho a certeza absoluta de que no curto prazo, dada a forma veemente como o senhor primeiro-ministro se exprimiu, Celorico terá concluída a variante do Tâmega e o Nó da A7.” Peixoto Lima nem admite outro cenário: “Estava falar de forma firme e sincera, de coisas que são para o bem da população, ficaria muito mal que o que veio aqui dizer às pessoas fosse afinal um artifício político para enganar os eleitores. Não acredito nisso.”



Fernando Ruas, o social-democrata eleito em Viseu, foi o primeiro, logo na noite eleitoral, a lançar a atitude reivindicativa de quem viu o secretário-geral do PS a fazer campanha com promessas do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Ruas prometeu exigir, “uma a uma”, as promessas deixadas por António Costa quando ali foi apoiar o candidato socialista. À SÁBADO, explica que “quando um primeiro-ministro faz um anúncio, não é para o seu candidato, é para o concelho” e já tem um plano de ação para as cobrar: “Vou listar as promessas, vou pedir audiências ao ministro respetivo e perguntar-lhes quando é que começam. E vou dar conta aos viseenses de todos esses passos e do seu seguimento.” Ruas garante que até o ex-adversário, João Azevedo, o deverá ajudar a conseguir “a autoestrada, o comboio e o centro ecológico” que elencou logo no dia 26: “Os próprios candidatos estarão, é claro, interessados no cumprimento.”



Mário Passos, eleito pela coligação PSD/CDS em Famalicão, onde Costa anunciou a alternativa à N14, alinha esta posição: “Todos os compromissos que António Costa, na dupla pele de primeiro-ministro e secretário-geral do PS, aqui assumiu, são para cumprir. Seremos reivindicativos, empenhados e persistentes nesse sentido.”