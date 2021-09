As promessas de Costa: da travessia no Lima ao reforço para as florestas

As promessas do primeiro-ministro António Costa com os dinheiros da "bazuca" europeia já deram muito que falar. Recuperamos alguns dos anúncios feitos na primeira semana da campanha eleitoral para as autárquicas que o secretário-geral do PS anda a fazer pelo País.



Cinco ligações transfronteiriças

Ainda na pré-campanha, António Costa lançou um dos projetos do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência). Em Bragança anunciou: "Um dos grandes projetos que conseguimos são cinco novas ligações transfronteiriças desde aqui de cima em Bragança até lá baixo em Alcoutim". Acrescentando, "precisamos de cada vez maiores ligações transfronteiriças, mais pontes de um lado e outro". E além das novas ligações, o secretário-geral do PS frisou ser necessário "dinamizar as ligações que já existem".



Na verdade, este projeto foi apresentado pela primeira vez por Costa e o homólogo espanhol em 2020. Durante a cimeira luso-espanhola, que decorreu na Guarda, o primeiro-ministro explicava à TSF: "No programa que estamos a desenhar, identificámos cinco ligações transfronteiriças que são absolutamente estratégicas para desencravar parte deste território do nosso interior que, verdadeiramente, com uma nova ligação a Espanha pode criar em toda a zona raiana uma nova centralidade neste mercado ibérico".