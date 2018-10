O Município de Viseu colocou hoje no seu Facebook um comunicado em que escreve que o presidente da autarquia "refuta com veemência, a pretensa ligação ilícita ao empresário José Simões Agostinho, que lhe é agora imputada por esta notícia, e com quem não tem, nem nunca teve, qualquer relação de sociedade, directa ou indirecta".

O desmentido de Almeida Henriques, que o repetiu depois de viva voz em conferência de imprensa esta quinta-feira, dia 25, de manhã, surgiu na sequência da notícia do Jornal de Notícias de que a PJ do Porto estaria a investigar as ligações entre Almeida Henriques e José Simões Agostinho. O empresário foi detido, a par de outras quatro pessoas, no âmbito da Operação Éter. Esta incide sobre um alegado esquema de contratos do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que atribuiria fundos às autarquias para lojas interactivas nos respectivos concelhos, desde que as câmaras contratassem os trabalhos à empresas indicadas pelo TPNP.

Ora, ao contrário do que o autarca afirmou no comunicado, a verdade é que chegou a ter uma sociedade com José Agostinho. Almeida Henriques foi sócio e gerente da Gabiforma (formação, serviços e computadores), que em 2001 estabeleceu uma sociedade com a empresa Celeuma, para criar uma nova entidade, a NaOnda.net, Tecnologia de Informação. E a Celeuma, uma empresa de publicidade, comunicação e multimédia, era de José Simões Agostinho. A constituição da sociedade NaOnda.net foi publicada em Diário da República em Fevereiro de 2001. Tinha por objecto a "prestação de serviços na área das tecnologias de informação, construção e alojamento de páginas e domínios de Internet, e elaboração de conteúdos". O capital social de 25 mil euros era dividido em partes iguais entre a Celeuma e a Gabiforma. Esta última deixaria a NaOnda.net, mas apenas em 25/08/2004. E o acto societário registado no Portal de Justiça através do qual Almeida Henriques renúncia ao cargo de gerente da Gabiforma tem a data de 15/04/2008.

Contactado pela SÁBADO, Almeida Henriques começou por dizer, "isso já não tinha a ver comigo, eu saí da Gabiforma". E quando? "Já não me lembro, fui para o governo, essa empresa [a NaOnda.net] foi constituída pelos meus sócios, que ficaram, a Gabiforma até foi à falência, nas mãos desses meus sócios. Há quanto tempo isso já foi." Almeida Henriques tornou-se secretário de Estado adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional em 2011. No entanto, questionado sobre o facto de NaOnda.net ter sido constituída em 2001, muito antes de ter ido para o governo, esclareceu: "Fui para o parlamento com Durão Barroso e desliguei-me da empresa." Almeida Fenriques foi eleito deputado em Março de 2002. A questão é que a sua saída da Gabiforma apenas está registada em 2008 – em 2001 ainda estaria. "Sinceramente, isso é uma coisa tão antiga que já nem me lembro. Isso é outra fase da minha vida. Desde que fui para o governo e que estou agora na câmara estou em exclusividade de funções. E quando venho para o parlamento dá-se um quase natural desligamento da Gabiforma. Agora, há sempre desfasamentos, até porque há depois avales que são dados e de que os bancos não nos libertam enquanto não estiverem pagos, como é natural."



O autarca terá sido alvo de buscas pela PJ do Porto, ao seu computador, há já alguns meses, mas sem consequências. Não foi questionado sobre este assunto, assegurou ao JN, e também não foi constituído arguido. Já Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi hoje colocado sob prisão preventiva.