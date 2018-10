O homem que manda na Judiciária, Luís Neves, convidou para a direcção João Melo, o procurador que decapitou a Polícia Judiciária Militar no caso de Tancos.

O convite foi feito há poucos meses, quando Luís Neves foi escolhido pelo Governo para liderar a Polícia Judiciária (PJ) e manteve-se sempre em cima da mesa: agora, o procurador João Melo terá aceitado finalmente integrar a direcção da Judiciária. Trata-se do magistrado do Ministério Público (MP) responsável pelo sector da criminalidade violenta do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). E também o magistrado que tutela os inquéritos do chamado caso de Tancos que levaram à recente prisão do director da PJ Militar.



Uma fonte do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) – o órgão que terá de autorizar ou não a comissão de serviço de três anos do procurador na PJ – adiantou à SÁBADO que na segunda-feira, dia 22, o pedido da Direcção Nacional da PJ ainda não entrara no Conselho, mas que "isso poderia ocorrer a breve prazo". Até porque a direcção da PJ está também a tratar da nomeação dos responsáveis pelas directorias de Coimbra, Porto e Algarve.



Com 57 anos, natural de Ponta Delgada, João Eugénio Serpa Botelho de Melo tem já uma longa carreira no MP e é amigo do director da PJ, Luís Neves. Os dois homens estão ligados à investigação em Portugal de alguns dos mais violentos e mediáticos processos criminais nos últimos 10 anos – Neves na Unidade Nacional de Contra-Terrorismo e João Melo no DCIAP, onde entrou a convite de Cândida Almeida em Março de 2005 vindo do DIAP de Sintra. Mas João Melo também já marcou pontos em processos de criminalidade económica: foi ele que tratou da instrução do caso Face Oculta que levou à condenação de Armando Vara.



