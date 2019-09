O presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, disse à Lusa que já arderam "pelo menos mil hectares" de floresta, consumidos pelo incêndio que hoje deflagrou no concelho.O autarca explicou que o incêndio que deflagrou hoje, pelas 14:50, na localidade de Marmeleiro, no concelho da Sertã, "tomou rapidamente grandes proporções. Ninguém estava à espera", frisou.Quanto à situação no teatro de operações, José Farinha Nunes disse que o fogo acalmou."A situação está agora [às 22:10] mais calma e parece que as coisas poderão ser controladas. Há máquinas de rasto no terreno a abrir aceiros. O receio está no dia de amanhã por causa dos ventos que estão previstos", sustentou.O autarca adiantou ainda que, para já, não há quaisquer situações de risco para localidades nem tão pouco se coloca a hipótese de fazer quaisquer evacuações.O incêndio florestal, que deflagrou pelas 14:50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã, já provocou sete feridos, seis bombeiros e um civil. Dois dos feridos foram transportados para uma unidade hospitalar de Coimbra, devido à gravidade dos ferimentos.Segundo a página na internet da Proteção Civil, às 22:20, estavam no terreno a combater as chamas 549 operacionais, apoiados por 169 viaturas.A Estrada Nacional (EN) 2, continua cortada ao trânsito entre Vila de Rei e Sertã.