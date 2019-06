Miguel Costa Gomes é suspeito de um crime de corrupção, por alegadamente ter favorecido as empresas de Manuela Couto, mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, em detrimento dos concorrentes. Segundo a tese do Ministério Público, que o juiz de instrução acolheu, o autarca de Barcelos não abriu concursos públicos para contratar os serviços das empresas de Manuel Coutp, quando o deveria ter feito.



A "Operação Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, relacionando-se com "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público nesta investigação.



No âmbito desta operação, foram detidos os presidentes das câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e de Santo Tirso, Joaquim Couto, o presidente do IPO/Porto, Laranja Pontes, e a empresária Manuela Couto, mulher de Joaquim Couto, administradora da W Global Communication, que já tinha sido constituída arguida em outubro, no âmbito da operação Éter, relacionada com o Turismo do Norte.

O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, suspeito de corrupção na "Operação Teia" e em prisão domiciliária, vai avançar com um pedido de substituição das funções por 29 dias. Na prática, Costa Gomes vai manter-se em funções, mas cede-as ao vice-presidente da autarquia, Maria Armandina Saleiro, como se estivesse de férias ou no gozo de uma licença. O requerimento, segundo a SÁBADO apurou, vai dar entrada na próxima terça-feira. No mesmo dia, o autarca vai pedir ainda ao juiz de instrução para explicar melhor outra das medidas de coacção que lhe foi imposta: a proibição de contactos com funcionários da Câmara.Além da prisão domiciliária, Costa Gomes está ainda proibido de contactar com funcionários da Câmara de Barcelos. E é isto que o seu advogado pretende ver esclarecido: se são apenas os funcionários no sentido "clássico" da palavra ou se o juiz incluiu também os titulares de cargos políticos - como vereadores e deputados municipais - que não sendo dos quadros da autarquia são, para efeitos penais, equiparados a funcionário.