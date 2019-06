O socialista está registado no sistema de presenças do Hospital de S. João mesmo quando está em reunião na Câmara do Porto. - Portugal , Sábado.





Porquê? O novo regime jurídico das Entidades Públicas Empresariais do SNS entrou em vigor em janeiro de 2017. Desde 2005 que Laranja Pontes estava à frente do IPO do Porto, e em gestão corrente desde 2017.

De acordo com a lei, os membros do conselho de administração têm um mandato de três anos e só podem ser reconduzidos uma vez. Quem já cumpriu três mandatos, à data da entrada em vigor da lei pode candidatar-se a um último. Laranja Pontes falou então com Couto, cuja mulher – também arguida – celebrou vários contratos com o IPO do Porto. Este procurou Pizarro, e ambos pensaram em falar diretamente com António Costa no XXII Congresso do PS em 2018. No entanto, os contactos com o primeiro-ministro não terão acontecido.