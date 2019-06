Capa edição 789

Quando a política se mistura com a família e pelo meio aparece o crime, o resultado não pode ser bom. Que o diga Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos. Suspeito de corrupção na Operação Teia, um juiz de instrução colocou-o em prisão domiciliária, proibindo-o ainda de falar com funcionários da autarquia. Esta última decisão do juiz tem provocado um terramoto familiar: o genro, pai da única neta, foi obrigado a sair da casa onde vive com Miguel Gomes.Vítor Ferreira é casado com uma das filhas do presidente da autarquia. Só que, ao mesmo tempo, é adjunto da vice-presidente da Câmara de Barcelos, Maria Armandina Saleiro. Uma vez que há esta proibição de contactos, ainda que subsistam dúvidas quanto ao alcance da medida, o melhor passou por não arriscar. "Esse rapaz, que é adjunto de um vereador, foi despejado da casa do presidente para não haver contactos. Isso vi eu. Para que o povo não falasse, agimos com cautela. Agora, para o carro à porta e vai buscar e deixar a filha", contou àNuno Namora Cerejeira, advogado que representa o autarca de Barcelos.A proibição de contactos decretada pelo juiz de instrução levou também ao de fim de outra relação pessoal de Miguel Costa Gomes: desta vez com João Matos. A relação de amizade entre ambos terá começado há mais de 10 anos, quando Costa Gomes avançou como candidato independente apoiado pelo PS à Câmara de Barcelos, destronando, em 2009, o histórico social-democrata Fernando Reis. De motorista do candidato, o senhor Matos passou, logo que o executivo municipal mudou de cor, a motorista do presidente, tornando-se o seu "maior amigo", como confirmou ào advogado Nuno Namora Cerejeira. "Não falam há 10 dias", acrescentou, garantindo que o arguido da Operação Teia tem cumprido escrupulosamente as medidas impostas pelo juiz: "Não houve contacto absolutamente com ninguém. Eu não estou lá todos os dias, nem sou polícia. Mas desde o início [29 de maio passado], só estiveram lá em casa todos os irmãos, que são oito ou nove, dois ou três amigos a jogar às cartas e os advogados."Perante algumas dúvidas sobre o conceito de funcionário, a defesa entregou um pedido de aclaração para que o juiz do Tribunal de Instrução Criminal, Artur Guimarães Ribeiro, defina o que são contactos e o que são funcionários, na expectativa de que, em meados do próximo mês, o político possa exercer as suas competências, designadamente no despacho de dossiês camarários. E, no mesmo dia, Miguel Costa Gomes entregou o pedido de substituição, que se estenderá por 29 dias - até 10 de julho -, um procedimento regulamentar usado em caso de doença ou férias que o manterá com as funções interrompidas, passando a vice-presidente Armandina Saleiro a acumular as atuais funções com as de presidente.Das respostas do juiz dependerão os passos a tomar a seguir, mas a intenção de exercer funções, após 10 de julho, mantém-se, o que sairá reforçado caso o TIC vá ao encontro do entendimento da defesa de Miguel Costa Gomes. "No limite, o presidente pode despachar diariamente todos os dossiês. E chega a haver 600 despachos por semana. Poderá apreciar os despachos dos diretores de serviço e colocar o despacho dele a seguir. Abre-se outra janela de governabilidade, que é reunir diariamente em casa dele com os vereadores. Fica ainda mais facilitado", projetou o advogado.Politicamente o PS manifestou, em comunicado da concelhia, confiança na inocência de Miguel Costa Gomes, mas, segundo apurou a SÁBADO junto de algumas figuras nacionais do partido, há o entendimento de que é "um bocado surreal alguém ficar em casa a gerir a câmara". Os socialistas apanharam um susto, porque além de Barcelos há acusações graves contra a gestão rosa das autarquias de Santo Tirso (neste mesmo processo) e Matosinhos, o que gerou a necessidade de se saber mais sobre os processos para que o partido consiga reagir. Na Operação Teia, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto e a sua mulher, Manuela Couto, estão entre os arguidos, tal como o ex-presidente do Instituto de Oncologia do Porto, Laranja Pontes.A crispação para com algumas das acusações nas três autarquias deixa os responsáveis em estado de alerta - "Isto está de tal ordem, que as pessoas nem querem falar disto ao telefone", confidenciou um socialista àO líder do movimento independente Barcelos, Terra de Futuro, Domingos Pereira, disse que - mantendo que numa perspetiva pessoal é apologista da renúncia do presidente - vai acatar a decisão do juiz, não pondo de parte as reuniões por videoconferência se isso for do interesse público. Uma posição distante da do PSD, expressa por José Novais, líder da concelhia laranja. "O modelo que o presidente propõe para gerir a câmara é irreal. É caso para perguntar: o conselho dos vereadores reúne onde? É irrealizável e impensável", esclarece. E podem reunir através de videoconferência? "Podem. Já transmitimos as reuniões da Assembleia Municipal na nossa página na Internet, em direto e na totalidade", declarou ainda João Faria, porta-voz do município.