O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, suspeito de corrupção na "Operação Teia" e em prisão domiciliária, já enviou o requerimento que pede a sua substituição de funções na autarquia por 29 dias, informa a RTP. A informação havia sido primeiro anunciada pela SÁBADO, no passado domingo.





O requerimento do autarca terá sido remetido a Armandina Saleiro, vice-presidente do município e eleita nas listas do PS, que o deverá substituir como presidente da câmara. "Aquilo que estou proibido é de contactar com os funcionários da Câmara. A Câmara Municipal de Barcelos tem 783 funcionários e depois temos o Executivo eleito comigo, os vereadores, os adjuntos e secretários", afirmou à RTP. "É evidente que se por alguma razão eu não puder exercer o cargo em nenhuma circunstância, eu ponderarei seriamente a rescisão do mandato."



Miguel Costa Gomes é suspeito de um crime de corrupção, por alegadamente ter favorecido as empresas de Manuela Couto, mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, em detrimento dos concorrentes. Segundo a tese do Ministério Público, que o juiz de instrução acolheu, o autarca de Barcelos não abriu concursos públicos para contratar os serviços das empresas de Manuel Coutp, quando o deveria ter feito.



A "Operação Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, relacionando-se com "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público nesta investigação.



No âmbito desta operação, foram detidos os presidentes das câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e de Santo Tirso, Joaquim Couto, o presidente do IPO/Porto, Laranja Pontes, e a empresária Manuela Couto, mulher de Joaquim Couto, administradora da W Global Communication, que já tinha sido constituída arguida em outubro, no âmbito da operação Éter, relacionada com o Turismo do Norte.

Com este pedido, o advogado do autarca pretende ver esclarecido se são apenas os funcionários no sentido "clássico" da palavra que estão incluídos na proibição de contacto com trabalhadores da Câmara de Barcelos ou se o juiz incluiu também os titulares de cargos políticos - como vereadores e deputados municipais - que não sendo dos quadros da autarquia são, para efeitos penais, equiparados a funcionário.