O antigo governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio tem sido protagonista de uma das mais recentes polémicas da banca portuguesa, depois do Público ter revelado documentos que mostram que a operação de entrada de Joe Berardo no BCP tinha sido autorizada pelo BdP, mesmo sabendo que as verbas necessárias para essa operação provinham de um crédito de 350 milhões de euros contraídos junto da CGD.

Vítor Constâncio foi acusado de ter omitido, ou mesmo mentido à comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, tendo este sábado garantido que não participou na reunião do Conselho de Administração do BdP que autorizou a participação qualificada do investidor Joe Berardo no Banco Comercial Português. Uma informação que lhe foi dada, explicou, pelo próprio banco central português.