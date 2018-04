Uma ameaça anónima de bomba num centro de reabilitação levou esta terça-feira ao corte da Rua de Timor, em Queluz, concelho de Sintra, com criação de um perímetro de segurança, informou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.Segundo uma fonte oficial do Cometlis, às 14h58 foi recebido um alerta de "uma chamada anónima para o 112" a avisar para a colocação de "uma bomba" no centro de reabilitação.A mesma fonte policial explicou à Lusa que as autoridades cortaram a circulação na artéria e estabeleceram um perímetro de segurança, enquanto elementos da equipa de inativação de engenhos explosivos e segurança no subsolo da PSP procedem à verificação da ameaça.De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, foram mobilizados para o local da ocorrência, classificada como "ameaça de explosão", 28 elementos apoiados por 11 viaturas.