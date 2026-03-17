Ator Nuno Homem de Sá começou a ser julgado por violência doméstica em Viseu

O ator Nuno Homem de Sá, de 64 anos, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Viseu por um crime de violência doméstica agravado relacionado com uma mulher com quem teve uma relação durante três meses.



Nuno Homem de Sá

Na primeira sessão do julgamento, Nuno Homem de Sá optou por não prestar declarações, mas o seu advogado disse que o fará "no final da produção de prova".

O arguido falou apenas da sua situação económica, contando que está desempregado porque lhe pediram para deixar o último trabalho por a sua imagem pública "estar contaminada" pelas acusações de violência doméstica de que foi alvo, quer neste processo em que a ex-namorada Nádia Lopes, de Viseu, é assistente, quer num outro que começou a ser julgado em fevereiro no Tribunal de Torres Vedras.

Apesar de ter sido dispensado, o ator continuou a receber mensalmente como se estivesse a trabalhar, mas o último mês foi o de dezembro de 2025.

Nuno Homem de Sá, que, além de ter sido declarado insolvente, tem de pagar todos os meses 250 euros de pensão alimentar à filha menor de 15 anos, contou que está a ser acompanhado por uma assistente social que o aconselhou a pedir um rendimento social, mas admitiu que ainda não o fez por vergonha.

À chegada ao tribunal, o ator disse aos jornalistas que este julgamento "é um apêndice do outro" de Torres Vedras, uma vez que "foi gerado exatamente pela mesma pessoa", numa referência à ex-namorada Frederica Lima.

Segundo a acusação, Nádia Lopes, de 36 anos, conheceu o ator através da rede social Instagram e, poucos dias depois, em dezembro de 2023, foi viver com ele em Loures, onde começou a sofrer "maus-tratos físicos e psicológicos". Depois de um primeiro mês em que "não valorizava alguns comentários", foi-se apercebendo de que ele era impulsivo e controlador e a tentava isolar dos amigos, além de lhe dirigir vários insultos.

O facto de Nuno Homem de Sá estar falido levou a mulher a pedir dinheiro aos amigos, refere a acusação, acrescentando que ele não a deixava tomar banho para não gastar água nem gás, nem lavar os lençóis ou arejar o quarto.

De acordo com a acusação, Nádia Lopes acabou por abandonar Nuno Homem de Sá no dia 02 de março de 2024, mas depois disso recebeu ameaças de morte e de publicação de vídeos íntimos de ambos e foi diariamente atormentada por perfis falsos do Instagram, um dos quais disse que conseguia "contratar um assassino da 'darkweb'".

Durante a tarde, foram ouvidos três militares da GNR de Viseu. O primeiro acorreu a um possível caso de violência em junho de 2024 e, quando chegou à casa onde Nádia Lopes vivia com a avó, ficou a saber que ela tinha sido ameaçada por telefone pelo ex-namorado.

O segundo contou que uma mulher chamada Frederica ligou para o posto da GNR a pedir ajuda para uma amiga. Quando chegou à casa já lá se encontravam os bombeiros, mas como Nádia só tinha "pequenas escoriações", acabou por nem ser levada para o hospital.

O terceiro militar falou do relatório das mensagens trocadas entre a mulher e o ator. Ainda que o documento refira que a GNR "encontrou prova digital que corrobora as declarações da vítima", quando questionado quais eram, o militar esclareceu que havia injúrias, mas não ameaças diretas.

Este caso tem o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu como consultor técnico.

O julgamento prossegue quarta-feira de manhã, no Tribunal de Viseu.