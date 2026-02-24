Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 15:13

Nuno Homem de Sá diz que espera ser absolvido e que a verdade seja "reposta"

O ator, acusado de violência doméstica, quer ainda que o julgamento decorra à porta aberta.

