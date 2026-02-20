Ataque ao Irão para breve? Base das Lajes regista grande movimentação de aeronaves americanas

Especialistas apontam que um ataque dos EUA contra o Irão poderá estar iminente. Também outros países registaram movimentações invulgares.

A Base das Lajes, nos Açores, registou na quarta-feira um maior movimento de aeronaves militares norte-americanas, segundo a agência de notícias Lusa, o que levou alguns especialistas a acreditarem num possível ataque iminente dos Estados Unidos contra o Irão.



F16 JOÃO RELVAS/LUSA

Só nessa tarde terão estado estacionados na base da ilha Terceira 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III, de acordo com a Lusa. Já esta sexta-feira, aterrou na parte da manhã o Lockheed C-5M Super Galaxy - um avião cargueiro usado pela Força Aérea norte-americana, avançou a CNN Portugal.

Nas últimas horas têm sido registadas movimentações invulgares não só em Portugal, mas também em outros países. Segundo a BBC, pelo menos seis aeronaves dos EUA foram detetadas esta sexta-feira no site Flightradar24 - incluindo dois jatos E-3, dois aviões de transporte militar C-17, um avião-tanque de reabastecimento aéreo KC-135 e um par de caças HC-130 Combat King II. Também há relatos de avistamentos do porta-aviões USS Gerald R. Ford perto de Marrocos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo "máximo de 10 a 15 dias" ao Irão para chegar a um acordo sobre o programa nuclear. Face ao alerta de ataque iminente, o Irão decidiu começar a construir, nas últimas semanas, novas fortificações numa área militar próximo à capital. Pelo menos é isso que mostram as imagens de satélite obtidas pela BBC.