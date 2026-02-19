Sábado – Pense por si

“Há muitas razões para um ataque contra o Irão”: Casa Branca reconhece progressos nas conversações em Genebra

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou, esta quarta-feira, que existem “muitas razões e argumentos” que poderiam justificar um ataque ao Irão, mas reforçou que a diplomacia continua a ser a primeira opção do presidente Donald Trump.

