17 de fevereiro de 2026 às 14:39

Ali Khamenei ameaça afundar navio dos EUA durante negociações nucleares

O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, lançou a ameaça, esta terça-feira, numa altura em que decorrem novas negociações entre o Irão e os Estados Unidos, em Genebra.

