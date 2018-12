A líder do CDS-PP acusou o primeiro-ministro de ter falhado as expectativas com promessas por cumprir e com a "contestação crescente nas ruas".

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, acusou hoje o primeiro-ministro, António Costa, de ser um "contador de estórias" e de ter gorado as expectativas com promessas por cumprir e com a "contestação crescente nas ruas".



A acusação foi feita na abertura do debate quinzenal com António Costa, na Assembleia da República, em Lisboa, marcado por um ataque ao Governo e ao primeiro-ministro por parte de Assunção Cristas, que considerou que o líder do executivo enganou os portugueses.



"Porque a todos prometeu o que porventura nunca teve intenção de cumprir", disse Assunção Cristas, que deu nove exemplos de "estórias".



A "estória", disse, da igualdade no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas onde se "vê cirurgias adiadas", incluindo de doentes oncológicos e crianças, devido a greves.



Ou ainda a "estória" de "ter virado a página à austeridade" quando o país tem "a maior carga fiscal de sempre" ou ainda a "estória" da "paz social" quando hoje há "tantas ou mais greves do que no tempo de 'troika'".



Às "estórias", o primeiro-ministro respondeu que o executivo não prometeu "tudo a todos", mas sim o que está no programa de Governo.



"Depois da sede de uma espera, as pessoas querem tudo e já", admitiu Costa, afirmando não ser possível "dar um passo maior do que a perna" e "arriscar que haja um Governo" de direita.