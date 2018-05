Associação liderada por Rita Ferro Rodrigues diz que "as notícias em espaço público contêm inúmeras falsidades".

A associação Capazes reagiu, esta sexta-feira, às notícias sobre o subsídio de 73 mil euros recebido para falar sobre igualdade de género, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020.



O montante serve para financiar um projecto centrado na região do Alentejo chamado Clube Capazes que tem como objectivo debater a igualdade de género. As iniciativas têm lugar nos municípios de Odemira, Portalegre, Elvas e Ponte de Sor. Entre os oradores estão a deputada à nação pelo Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e a deputada socialista Catarina Marcelino. João Baião vai também marcar presença, bem como alguns jovens youtubers, a título de exemplo, Francisco Soares, conhecido por KIKO, e Yolanda Tati.



A presidente da associação, Rita Ferro Rodrigues, em declarações ao Observador, que adiantou a notícia, considerou o valor "pouco" e disse que sentiu que a associação precisava de "sair da luta nas redes sociais para a rua". Esta sexta-feira, a Capazes emitiu um comunicado, defendendo que "as notícias em espaço público contêm inúmeras falsidades".



Num longo texto publicado no Facebook, a associação feminista explica que dos 73.856,00€ que lhe foram atribuídos só recebeu, até hoje, 8.917,87 euros. A Capazes explica que, desde a data em que foi confirmada a atribuição da verba em 13 de Dezembro de 2016, trabalharam "no projecto uma coordenadora e uma técnica até à data 30/04/2017, auferindo o vencimento previsto na candidatura, de 835,54 euros e 1.100 euros". A 14 de Novembro de 2017, estas funcionárias foram "substituídas por um técnico e uma coordenadora, cumprindo as imposições da candidatura". Os salários destes dois elementos são, segundo a associação, 1.100 euros e 1.000 euros, respectivamente.



A associação explicou ainda que o projecto tem um técnico de contas, obrigatório, que recebe 400 euros, e uma auditora independente que "foi remunerada em 400 euros". Adianta a Capazes, que esta profissional ainda tem a receber a quantia de 3.100 euros pelo trabalho desenvolvido durante estes dois anos.



"As contas e mais despesas do projecto Clubes Capazes são públicas e escrupulosamente fiscalizadas. Podem ser consultadas por qualquer cidadã ou cidadão", relembra a associação, depois de explicar todo o conteúdo do programa.



"As Capazes sentem um enorme orgulho neste projecto e na transparência absoluta dos seus procedimentos e agradecem a todas as pessoas que participam na iniciativa Clubes Capazes enchendo os auditórios (de entrada livre e gratuita) com a sua participação empenhada e consciente da importância da luta pela Igualdade de Género", remata a associação.