O mesmo diário diz que a Capazes recebeu em Fevereiro um primeiro adiantamento de 8967 euros. Fonte oficial do POISE frisa que a associação apresentou desde então um pedido de reembolso de despesas já efectuadas no valor de 8917 euros.



Além disso, a Capazes afirmou em comunicado, aquando da atribuição do subsídio, que "as contas e mais despesas do projecto são públicas e escrupulosamente fiscalizadas, podendo ser consultadas por qualquer cidadão". Contudo, o Correio da Manhã não conseguiu ter acesso às contas e despesas da associação, tanto no site da associação como através da assessoria de imprensa de Rita Ferro Rodrigues, que se recusou a prestar qualquer esclarecimento aquele jornal.



As contas da associação feminista Capazes, liderada pela apresentadora Rita Ferro Rodrigues, vão ser fiscalizadas pelo Programa Europeu Portugal 2020 – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).Esta notícia, avançada pelo Correio da Manhã desta segunda-feira , é dada após tornar-se público que a associação de Rita Ferro Rodrigues recebeu 73 856 euros de fundos comunitários do POISE para financiar um projecto centrado na região do Alentejo chamado Clube Capazes que tem como objectivo debater a igualdade de género.