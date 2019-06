Vítor Constâncio não esclareceu, porém, que a sua ausência do conselho de administração de 21 de agosto de 2007 não foi motivada por pedido de escusa, pelo que era solidário com as decisões tomadas em conselho de administração - só assim estas poderiam ser autorizadas.



A SÁBADO revelou os documentos trocados entre o Banco de Portugal e a Fundação Joe Berardo, que contrariam a versão que Constâncio deu em Março passado aos deputados da comissão de inquérito à Caixa - carregue nos links para ler os documentos.



19 de Junho de 2007: o pedido de autorização de Berardo

Em plena guerra de poder no BCP, em Junho de 2007, Berardo decide aumentar a sua participação naquele banco para um valor entre 5% e 10%. Para o fazer tem de informar o Banco de Portugal e pedir-lhe autorização. A 19 de Junho a Fundação Berardo envia uma carta ao Conselho de Administração do Banco de Portugal a manifestar a sua intenção de deter "uma participação qualificada no Banco Comercial Português, S.A. superior a 5% e inferior a 10%". Envia a informação que o Banco de Portugal pede nestas circunstâncias e pede resposta rápida.



18 de Julho de 2007: o Banco de Portugal pede o contrato com a Caixa

Mas a Fundação Berardo não terá enviado com o detalhe necessário toda a documentação pedida no aviso nº3/2004 do Banco de Portugal. O regulador precisa da "descrição das fontes e forma de financiamento da aquisição da participação", ou seja, tem de saber onde vai Berardo arranjar o dinheiro para reforçar a sua posição no BCP. Numa carta enviada a 18 de Julho, o Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal pede à Fundação Berardo "uma descrição detalhada das fontes e forma de financiamento da aquisição da participação em apreço", "nomeadamente com a cópia das condições contratuais da linha de crédito aberta junta da Caixa Geral de Depósitos.



7 de Agosto de 2007: Berardo envia o contrato ao Banco de Portugal

A Fundação Berardo responde a 7 de Agosto, por carta. Comunica de forma clara que a compra das acções será feita com "recurso a fundos disponibilizados pela Caixa Geral de Depósitos (...) até ao montante de 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de euros) pelo prazo de cinco anos". E envia "cópia do contrato celebrado com a Caixa Geral de Depósitos" em Maio desse ano. Nesse contrato estão as condições acertadas inicialmente pelo empréstimo, já reveladas pela SÁBADO: Berardo dava acções como garantia do empréstimo, beneficiava de um spread de 0,7% e não dava aval.



28 de Agosto de 2007: o Banco de Portugal dá o "ok"

No final de Agosto surge a resposta do Banco de Portugal. A carta vem assinada por dirigentes intermédios do Banco de Portugal, mas é clara: " Conselho de Administração do Banco de Portugal, em sessão a 21 de Agosto de 2007, deliberou não se opor à detenção pela Fundação José Berardo de uma participação qualificada superior a 5% e inferior a 10%" no BCP. O Conselho de Administração do regulador era formado por Vítor Constâncio (governador), José de Matos e Pedro Duarte Neves (vice-governadores) e mais três administradores: Vítor Pessoa, José Godinho e Manuel Sebastião.