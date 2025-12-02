Sábado – Pense por si

Assembleia Municipal de Lisboa aprova novo regulamento do Alojamento Local

Lusa 18:34
Em causa está a redução do rácio de contenção absoluta para 10%.

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira a proposta da câmara para alteração do Regulamento Municipal do Alojamento Local (RMAL), com votos favoráveis de PSD, CDS-PP, IL e Chega, reduzindo o rácio de contenção absoluta para 10%.

A proposta de PSD/CDS-PP/IL viabilizada no executivo municipal com o apoio do Chega voltou a ser aprovada na Assembleia Municipal com os votos a favor dos deputados municipais da coligação que lidera o executivo presidido por Carlos Moedas (PSD) e o apoio dos eleitos do partido de extrema-direita e votos contra das restantes bancadas do PS, PCP, PEV, BE, Livre e PAN.

As propostas alternativas do PS, PCP, BE e Livre para revogação, alteração e aditamento à proposta de RMAL da câmara foram rejeitadas com os votos contra da coligação PSD/CDS-PP/IL e do Chega.

