Adiada visita de Marcelo a Espanha

Lusa 19:04
O Presidente da República foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto e foi operado a uma hérnia encarcerada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a visita de Estado a Espanha que deveria realizar-se entre os dias 11 e 13 deste mês, por motivos de saúde, informou a embaixada de Portugal em Madrid.

Marcelo Rebelo de Sousa com os Reis de Espanha em 2018
Marcelo Rebelo de Sousa com os Reis de Espanha em 2018 EPA/Mariscal

"Informa-se que a visita de Estado de Sua Excelência o Presidente da República a Espanha, agendada para os dias 11, 12 e 13 de dezembro, foi adiada por motivos de saúde. Nessa conformidade, foi igualmente adiada a receção em honra dos Reis de Espanha", lê-se num documento da embaixada portuguesa na capital espanhola.

O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, já tinha afirmado que a agenda de Marcelo para os próximos dias estava a ser avaliada, em virtude da cirrugia a que foi submetido de urgência na segunda-feira à noite.

Adiada visita de Marcelo a Espanha