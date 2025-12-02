Adiada visita de Marcelo a Espanha

O Presidente da República foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto e foi operado a uma hérnia encarcerada.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a visita de Estado a Espanha que deveria realizar-se entre os dias 11 e 13 deste mês, por motivos de saúde, informou a embaixada de Portugal em Madrid.
Marcelo Rebelo de Sousa com os Reis de Espanha em 2018EPA/Mariscal
"Informa-se que a visita de Estado de Sua Excelência o Presidente da República a Espanha, agendada para os dias 11, 12 e 13 de dezembro, foi adiada por motivos de saúde. Nessa conformidade, foi igualmente adiada a receção em honra dos Reis de Espanha", lê-se num documento da embaixada portuguesa na capital espanhola.
O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, já tinha afirmado que a agenda de Marcelo para os próximos dias estava a ser avaliada, em virtude da cirrugia a que foi submetido de urgência na segunda-feira à noite.
A literacia mediática e digital da maior parte da população não lhe permite saber que os seus dados são usados e para quê, menos ainda que as fotos que inocentemente publica são transformadas em lições para melhorar a inteligência artificial.