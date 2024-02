Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As viagens do Chega para aprender com o Vox

Na carrera de San Jerónimo, em Madrid, Rita Matias saía da porta do Congresso de los Diputados acompanhada por Mireia Borrás, deputada do Vox, partido espanhol de direita radical. Era 10 de setembro de 2022 e, cinco meses após tomar posse, a deputada portuguesa encontrava-se com Borrás para momentos didáticos. “Enquanto coordenadora do grupo parlamentar na Comissão de Ambiente e Energia, fui consolidar a área do ambiente. Não tendo a componente técnica, fui aprimorar a visão política”, disse à SÁBADO Rita Matias, que chegou a apresentar um relatório ambiental que não existe [ver texto seguinte sobre polémicas]. Este é um dos vários encontros entre a líder da Juventude Chega e o Vox, intercâmbios incentivados por André Ventura para aprender como se faz lá fora.