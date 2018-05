Quatro dias depois da tragédia de Pedrógão Grande, que fez 66 mortos, o primeiro-ministro disse "não ter evidência" de que tenha havido falhas no combate aos incêndios. Esta quinta-feira à noite, quase um ano depois destas declarações de António Costa, o Ministério Público divulgou publicamente um relatório da Protecção Civil (pressionado pela chegada do documento ao jornal Público) que mostra o contrário: as autoridades falharam na análise meteorológica e atrasaram-se quase quatro horas na montagem do Posto de Comando Operacional (PCO) - que depois tem um "funcionamento deficiente" e "desorganizado".



Atraso na montagem de um Porto de Comando

Só 72 horas sobre o primeiro alerta é que há "condições físicas para o funcionamento pleno da fase IV do Sistema de Gestão de Operações (SGO) e para que os patamares da coordenação institucional e política e o comando operacional caminhem a par". A Protecção Civil é peremptória neste relatório: Nessa altura, "as consequências são irreversíveis."

De acordo com o relatório, quando a operação deveria estar na "fase II do SGO" - onde já deveria estar instalado o PCO em local adequado e devidamente identificado -, há 14 equipas no local e 12 meios aéreos a combater "um incêndio de proporções enormes". "A montagem do PCO que se apresenta tardia, é também incipiente por falta de recursos técnicos e materiais", lê-se no relatório.



Três horas depois do primeiro alerta, a gravidade da situação em Pedrógão já "impunha uma implementação da fase III do Sistema de Gestão de Operações". Contudo, a plena implementação da fase III é atrasada pela ausência do comandante operacional de serviço, que, por sua vez, atrasa o criação do posto de comando operacional.



A Protecção Civil sublinha que o "incêndio não cedia e impunha o empenhamento de mais meios e, muito provavelmente, um rápido desenvolvimento da organização operacional" tivesse havido "melhor análise" na alteração para "aviso laranja para tempo quente no distrito de Leiria".



O mesmo se verificou durante o combate. Com mais de quatro horas depois do primeiro alerta, ainda não há um posto de comando organizado e o funcionamento do combate é deficiente. "A operação de combate precisa de um posto de comando organizado, fluente nos seus trabalhos e com as células a funcionar em pleno". Nessa altura, ainda não havia uma "previsão meteorológica específica para o local (o que só acontece às 19h44)", disse.



"Esta falta de informação meteorológica será ainda mais determinante" para lidar com as "alterações do sentido do vento, bem como a intensificação da sua velocidade para o período de tempo em que as mesmas se verificaram".



Falta de comunicação

Verificaram-se ainda "dificuldades de comunicações" entre o PCO e o CDOS de Leiria. E não só: um dos elementos da estrutura operacional do CDOS de Leiria ficou ausente por doença e atrasou a fase IV.



"Um dos elementos da estrutura operacional do CDOS de Leiria ficou ausente por doença e indo o outro assumir o COS num TO, onde naturalmente não poderá preocupar-se com outras funções, não deveria o CNOS ter enviado um adjunto para o CDOS para assegurar a gestão e direcção do mesmo?", questiona a Protecção Civil.



Por fim, "a concentração de esforços no socorro anulou o direccionamento de energias para o combate e, consequentemente, a valoração e criação dessa capacidade", numa fase em que a fase IV do SGO deveria estar implementada, "mas continua deficiente".