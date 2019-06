Pedrógão, uma tragédia portuguesa

Há coisas que se ouvem e não se esquecem: o som ensurdecedor e doentio das chamas. Há coisas que se vêem e ficarão para sempre: pessoas que correm, a arder, e vão morrer uns metros adiante. Há coisas que nos contam e era melhor não saber: crianças mortas nas cadeiras de bebés, no banco traseiro dos carros - Portugal , Sábado.

Como eu sobrevivi a Pedrógão Grande Passou quase um ano, mas as marcas do fogo que afectou os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra permanecem. À dor dos que perderam familiares e amigos (66 mortos) juntam -se as mazelas dos que foram atingidos pelas chamas.





Pedrógão Grande: Sérgio, o bombeiro que salvou dezenas e foi acalmado por um bebé O adjunto de comando dos Voluntários de Pedrógão Grande, Sérgio Lourenço, salvou cinco pessoas com queimaduras graves em Junho de 2017, mas também levou dezenas para lugar seguro e manteve a calma por causa de um bebé.

Dois anos depois, e tal como conta a agência Lusa, Os proprietários sentem-se esmorecidos e sem vontade de investir, os eucaliptos crescem sem qualquer gestão e as acácias ganham terreno, dois anos após o grande incêndio de Pedrógão Grande. Na estrada nacional 236-1, onde morreram a maioria das vítimas do incêndio de 17 de junho de 2017, vão despontando acácias perto da estrada. Nas vias transversais que ligam a aldeias como Nodeirinho, Vila Facaia ou Moita, assiste-se a uma regeneração desordenada de eucaliptos junto ao alcatrão, para além de montes ainda cheios de árvores queimadas de pé, que fazem perdurar uma tonalidade acinzentada e acastanhada a uma parte considerável da paisagem da região.O reordenamento da floresta foi a grande prioridade após os incêndios, porém, os vícios do antigamente (falta de fiscalização e acompanhamento) parecem manter-se. Se, após a tragédia de 2017, a então ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa , proclamava aos microfones que aquele era o "tempo da acção" e não de "demissão", a acção parece ter sido toda concentrada no pós-incêndio.Há um ano, o especialista em ciências florestais Joaquim Sande Silva alertava que, caso não houvesse gestão da floresta, o risco de incêndio na zona afetada pelo grande incêndio poderia vir a ser maior, face a um aumento da densidade do combustível gerado, especialmente pela regeneração natural dos eucaliptos. Dois anos após o incêndio, o panorama não mudou, apenas o tamanho dos eucaliptos, que já atingem os três ou quatro metros de altura.Na próxima semana, um juiz de instrução de Leiria vai decidir tem dos 12 acusados pelo Ministério Público (MP) de 694 crimes ligados aos incêndios de Pedrógão Grande vai a julgamento. No despacho de acusação da magistrada do MP Ana Simões o então comandante distrital de Operações de Socorro de Leiria, Sérgio Gomes, o segundo comandante distrital, Mário Cerol, e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, também são arguidos, assim como o subdiretor da área comercial da EDP José Geria, e o subdiretor da área de manutenção do Centro da mesma empresa, Casimiro Pedro. Três arguidos com cargos na Ascendi Pinhal Interior, José Revés, António Berardinelli e Rogério Mota também são acusados. Estão acusados de dezenas de crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência.A acção dos tribunais não fica por aqui: criação e gestão do fundo Revita , que já ajudou a revitalizar 233 casas, está a ser também investigada pelo Ministério Público. O fundo foi criado pelo Governo com o objetivo de apoiar as populações e revitalizar as áreas afetadas pelas chamas que, a partir de 17 de junho de 2017 e durante uma semana, atingiram os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria. A este fundo aderiram 63 entidades, com donativos em dinheiro, bens e em prestação de serviço, tendo o Governo reforçado o Revita em cerca de 2,5 milhões de euros.No âmbito deste fundo ficou prevista a recuperação e reconstrução de 259 casas de primeira habitação nos três concelhos e nos municípios vizinhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Penela, já no distrito de Coimbra, e Sertã (distrito de Castelo Branco), também afetados pelo fogo. Segundo o mais recente relatório do Revita, publicado em abril, das 259 casas a recuperar, 219 já se encontram concluídas. Contudo, dados mais recentes da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, a que a agência Lusa teve acesso, referem que 90% das habitações já se encontram concluídas (233 obras finalizadas), sendo que 61 dizem respeito a novas construções e 172 a construções parciais.O Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito, que conta já com 10 arguidos, entre os quais está Valdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão. No processo em que se investigam irregularidades no apoio à reconstrução de casas, estão em causa crimes de corrupção, de participação económica em negócio, de burla qualificada e de falsificação de documento.Os incêndios de 2017 não fizeram aumentar o número de efetivos dos bombeiros voluntários nos três concelhos mais atingidos: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. "O nosso dispositivo é idêntico ao de há dois anos. É um corpo de voluntários muito jovem, que são o futuro, mas era preciso mais alguém na faixa dos 50 anos por causa da maturidade" disse o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande (distrito de Leiria), Augusto Reis Arnaut. Com 20 bombeiros assalariados e 55 voluntários, que no dia 03 de julho passam a 60, com a incorporação de cinco cadetes, a corporação de Pedrógão Grande tem vindo a perder elementos ao longo dos anos.Segundo Augusto Reis Arnaut, num corpo de voluntários é muito difícil assegurar o dispositivo permanente, que sobrevive à custa do sacrifício das férias de muitos bombeiros e estudantes. O poder político deve, no seu entender, "investir nos bombeiros, que já têm a estrutura montada, enquanto andam a criar Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS/GNR) e Força Especial de Canarinhos". No concelho ao lado, Figueiró dos Vinhos, o efetivo dos voluntários locais também é idêntico ao de 2017, embora esteja a decorrer uma escola de cadetes, que, em breve, vai fazer ingressar mais 10 jovens na corporação. O comandante Jorge Martins disse à agência Lusa que o efetivo é muito jovem, com uma média de idade de 27/28 anos, salientando que os problemas surgem quando os "jovens terminam a universidade e depois têm de sair do concelho à procura de trabalho".Em Castanheira de Pera o cenário repete-se: "Não temos tido adesão e o número de elementos mantém-se idêntico" a 2017, referiu o comandante dos bombeiros voluntários do concelho, José Domingues. Nos incêndios de 2017, a corporação perdeu um bombeiro, de 40 anos, que não resistiu às graves queimaduras sofridas quando socorria uma família encarcerada num carro, depois de colidir com a viatura de combate onde seguia.