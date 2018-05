A Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande escreveu à Autoridade Nacional de Protecção Civil e à Inspecção-Geral da Administração Interna para saber mais detalhes sobre as reacções ao relatório que indica que foram destruídas provas e registos do combate aos incêndios de Junho.A Procuradoria-Geral da República divulgou na quinta-feira o relatório da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) sobre os incêndios de Pedrógão Grande, documento que estava em Segredo de Justiça e confirma "limitações na obtenção de provas", com documentos apagados, tal como fora avançado pelo Público. O relatório precisa que "não foi possível aceder a um único SITAC [quadro de situação táctica], a um único quadro de informação das células ou a um PEA [plano estratégico de acção]", já que "todos esses documentos haviam sido ou apagados dos quadros da VCOC [viatura de comando e comunicações] e VPCC [veículo de planeamento, comando e comunicações] ou destruídos os documentos em papel que os suportavam".Ao mesmo jornal, a presidente da AVIPG, Nádia Piazza, explicou que decidiu perguntar ao IGAI "quais foram as diligências tomadas depois de ter recebido o relatório: se foi aberto um processo disciplinar ou de averiguações de destruição de provas"."O relatório apontou um facto", acrescentou, e "compete ao presidente da ANPC desencadear procedimentos internos", acrescentou Piazza, para quem é fundamental saber quem, quando e porque razão houve provas destruídas. Na mesma carta, é manifestada preocupação pelo facto de os dirigentes se manterem nos cargos."O que o relatório trouxe de novo foi a visão por dentro da ANCP. Ou seja, como a tragédia não foi atacada", disse ainda.Em Junho de 2017, os incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande provocaram 66 mortos: a contabilização oficial assinalou 64 vítimas mortais, mas houve ainda registo de uma mulher que morreu atropelada ao fugir das chamas e uma outra que estava internada desde então, em Coimbra, e que acabou também por morrer. Houve ainda mais de 250 feridos.