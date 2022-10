As rendas loucas na Justiça

Renda do Tribunal Judicial da Comarca de Braga: 35.670 euros por mês. Renda dos Juízos de Trabalho e de Família e Menores de Viana do Castelo: 13.087 euros. A do Juízo de Competência Genérica de Vila Franca do Campo, Açores: contratada a 23.329, atualizável (será já superior). A do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto: 28.715 euros. A do Tribunal Judicial de Aveiro (núcleo de Santa Maria da Feira): 52.000 euros por mês. Estes são apenas alguns exemplos de rendas pagas por tribunais variados no País. O caso mais célebre é o do Campus de Justiça, em Lisboa, no Parque as Nações, de 1.400.568 euros mensais (teve uma redução de 20% sobre este valor entre 2012 e 2015), com base num contrato a 20 anos celebrado em 2008. O Estado tem optado, em muitos casos, por arrendar em vez de optar por soluções de compra ou construção de edifícios. Serão 45 os tribunais que pagam renda e há outros edifícios afetos à justiça na mesma situação. E soluções “temporárias” de arrendamento têm-se arrastado e praticamente passado a semidefinitivas.