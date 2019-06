Há coisas que se ouvem e não se esquecem: o som ensurdecedor e doentio das chamas. Há coisas que se vêem e ficarão para sempre: pessoas que correm, a arder, e vão morrer uns metros adiante. Há coisas que nos contam e era melhor não saber: crianças mortas nas cadeiras de bebés, no banco traseiro dos carros - Portugal , Sábado.





Houve alguma resistência?

Não, estamos num País livre. O que defendemos é que, em caso de catástrofe, a constituição de associações devia ser automática. É um processo burocrático: é preciso fazer reuniões, ir à conservatória, fazer uma ata de fundação. Quem é que estava com cabeça para isso?

Acompanharam as investigações desde o início.

Sim, depois também com a Comissão Técnica Independente. Reuni com eles duas vezes.

Foi com os técnicos aos locais?

Não foi preciso. Enviámos os contactos de quem tinha provas. A primeira grande batalha foi conseguir a lista das pessoas falecidas. Nomes e contactos de familiares. Quando a lista foi divulgada, já a tínhamos praticamente completa. Era importante encontrar um familiar direto para reconstruir a história de cada pessoa. A partir daí partilhávamos tudo com o professor Xavier Viegas e depois com a comissão técnica. Até com a PJ fizemos troca de dados.

Neste tipo de catástrofe, o número de perturbações psicológicas dispara. O apoio tem sido suficiente?

Tudo são batalhas. Logo que apontámos a necessidade de reunir com o Governo e com o Presidente da Republica, tivemos agendamento com eles. Foi designado um pivô dentro do Governo e dos vários ministérios, que contactava connosco. Havia muitas questões legais por resolver: abatimento de carros (havia imensos carros ardidos e não sabíamos o que fazer), questões de registo predial, de registo civil. Sem informação não é possível investigar e não íamos ficar a confiar no Estado. Andámos anos a entregar a nossa sobrevivência - o direito à vida - às estruturas do Estado. E você tem que ver: não dava para confiar, tinha falhado tudo.

Disse que as pessoas morreram por omissão do Estado.

Sempre foi. Houve omissão, ao longo das décadas, naquilo que é estrutural, mas houve de facto questões conjunturais que falharam. E o que é conjuntural implica uma investigação a sério. As pessoas foram avisadas da frente de fogo? Foram retiradas? Depois, quando pediram ajuda, foram socorridas? Não nos espanta que haja arguidos dentro do INEM, da ANPC [proteção civil]. Mas, desculpe, fugi à sua pergunta.

Sobre o apoio psicológico.

No início estiveram cá muitos psicólogos, mas não eram especializados. Defendemos um atendimento mais dirigido. Isto aqui era uma comunidade de desastre. Numa catástrofe há vários níveis de perdas: prejuízos e perdas humanas, sociológicas, ambientais e económicas. O que aconteceu não afetou só a vida de um conjunto de pessoas, mas a própria comunidade. Tenho um colega que estava de férias com a família, quando o IC8 foi interrompido. Nem quiseram saber, foram diretos para a Figueira da Foz, onde têm um apartamento. O ar aqui era irrespirável. Houve até pessoas que faleceram depois porque tinham problemas crónicos de respiração - sabemos de um caso. Estava muito calor. Não podíamos ter o ar condicionado ligado, nem portas abertas, por causa do cheiro a fumo.

Sentiu-se durante muito tempo?

Meses. De cada vez que a orvalhada caia, vinha o cheiro. Estávamos sempre a viver aquilo. Tanto nos batemos que foi constituída uma Comissão de Acompanhamento de Saúde Mental. Quase tudo o que aconteceu, nos meses seguintes, aconteceu porque nos batemos.

Mesmo depois das reuniões com o Presidente e com o Governo, tiveram de bater a muitas portas?

As portas estavam abertas, mas tínhamos de dizer o que estava a acontecer e o que era preciso fazer. Por exemplo, aquelas carrinhas móveis [de apoio às populações], que percorreram o território afecado em junho e em outubro, foram ideia nossa. Um grupo de psicólogos do Hospital Militar do Porto, especializado em trauma, contactou-nos e disse-nos que estávamos a viver um trauma do género pós-guerra. Era importante falar. Fui das primeiras, a Ana Catarina [Costa, da associação] fez o mesmo e depois muita gente deu entrevistas.

Tornou-se protagonista.

É um protagonismo forçado. Durante muito tempo, dei palco aos outros. Fiz trabalhos para presidentes de Câmara, políticos, nunca para mim, mas mexeram com a minha família, vão ter que levar comigo. O primeiro passo foi dar a conhecer o que aconteceu, para tornar o assunto em assunto. Então ninguém que estava acima podia virar a cara para o lado. O País sabia o que estava a acontecer. E a comunicação social foi fundamental, tal como o Presidente da República.





Houve algum tipo de constrangimento com as autarquias com o protagonismo da associação?

Sim, mas velado.

Sem a intervenção de Marcelo, o tema teria sido esquecido?

Outro Presidente, com outro perfil, não atrairia a atenção da comunicação social da mesma maneira, não teria tornado o assunto tão atual. Foi o primeiro que nos contactou, apesar de não ter sido o primeiro com quem reunimos porque o Governo agendou para mais cedo.

Houve deputados a contactar a associação?

Sim, reunimos com todos os partidos políticos, exceto o PCP.

Porquê?

Estávamos em viagem e a reunião acabou por não acontecer.

Quem tomou a iniciativa para marcar o encontro?

Com o PCP fomos nós. O meu ex-marido não era comunista, mas tinha simpatia pelas ideias de esquerda. Pedi a reunião e até brinquei: "Esse é o único partido com quem estou a pedir uma reunião, todos os outros nos contactaram."

Assunção Cristas anunciou que a Nádia vai contribuir, como independente, para o programa eleitoral do CDS com ideias sobre interioridade. Como surgiu o convite?

Desde o início, Assunção Cristas tem sido muito sensível à tragédia. Mal eu tinha velado os corpos, esteve cá a título pessoal. Estivemos na igreja e conversámos. Foi uma conversa de mãe para mãe. Acabámos por chorar as duas. Ela conheceu a minha têmpera e depois voltou ao território, já de forma oficial. E foi assim que surgiu o convite. Eu fiquei grata. Tenho estado em todos os fóruns para que me convidaram para falar do futuro. A lógica é debater o tema ao mais alto nível. Pediram-me para falar sobre interioridade e é o que vou fazer. Sou apartidária, uma cidadã ativa.

Não teme que este convite politize a imagem da associação?

Não, o que acontece é que a sociedade portuguesa não está habituada a que pessoas livres e independentes falem aos partidos. Aceitei a título pessoal. Além disso, a nossa associação não se foca só no apuramento de responsabilidades, mas também no futuro, para evitar que tragédias destas voltem a acontecer. O meu contributo insere-se nesse tema.

Aceitaria convites semelhantes de outros partidos?

Sim, o importante é que, em 2019, a interioridade e o ordenamento da floresta estejam na agenda de todos os partidos.

Quando esteve pela última vez com António Costa?

A 16 de dezembro, em Figueiró dos Vinhos. Tivemos uma reunião de ponto de situação.

Porque é que não o convidaram para o almoço de Natal?

Você foi convidada para o nosso almoço? Tanta gente não foi. Convidámos o Presidente, porque houve uma identificação quase familiar.

Esse episódio deu origem a críticas duras nas redes sociais. O socialista Alfredo Barroso questionou se a "brasileira de Pedrógão" era "manipulada ou manipuladora".

Não me afeta. Sabendo que estou correta, que os meus princípios estão bem, não me importo com o que outros dizem. Ninguém me demove.

Com as medidas tomadas depois de junho, acha que estamos a passar das palavras aos atos?

Acho, mas acho que não se está a dar a devida divulgação a isso. Da última vez que escrevi ao primeiro-ministro, disse-lhe que devíamos fazer das medidas um desígnio nacional. Devia ser mesmo uma campanha. Quando saiu esta obrigatoriedade dos prazos para limpeza dos terrenos, achei muito bem. As autarquias não estão preocupadas com os prazos, mas com os cortes de 20% nas transferências [do Fundo de Equilíbrio Financeiro]. Só funcionam se houver cortes. Foi proposta nossa.

Além das medidas concretas de prevenção e combate ao fogo, há questões como a desertificação do interior e o desordenação do território. Faltam políticas?

Sim. Para mudar o que é estrutural é preciso haver um pacto de regime: os partidos têm de se sentar, discutir e aprovar algo que seja plurianual, para os próximos 10 ou 20 anos.

E aí mudou alguma coisa?

Não. Os projetos são muito tímidos e o País tem de se virar para o interior, porque é mais de 2/3 do País.

Oito meses depois, a dor, a raiva e a revolta atenuaram-se?

Não, acho que ainda não as vivi.

É a sede de justiça que a move?

Sim. Nada que eu fizesse ia trazer o meu filho de volta. Mas como é que eu vivo comigo? Depois, daqui a 10 ou 20 anos, como é que eu iria pousar a cabeça no travesseiro se não tivesse feito nada? Não buscar justiça estava fora de hipótese. Tive o primeiro sabor de justiça quando saíram os relatórios e o segundo quando o primeiro-ministro disse que o Estado ia assumir a responsabilidade e ia tentar mudar as coisas.

Isso ajudou-a a fazer o luto?

Há o luto pessoal, aquele de não ter a pessoa amada. Esse ainda não o vivi. E há um luto mais social, mais ligado ao senso de justiça. Esse sinto que estou a passar por ele. Nem sempre as pessoas ao meu lado compreendiam como é que eu, grávida, tinha uma atitude assim. "Se me tiram isso, vou morrer por dentro", dizia-lhes.

Como viveu esse luto num tempo de esperança, como a gestação?

Num dia sei que estou grávida, no outro estou à procura do meu filho morto. Foi-me tirado o prazer de viver uma gravidez. Eu quis este filho, tal como quis o Luís.

Está em Portugal há 18 anos. Como foram os primeiros anos no Brasil?

Sou de uma família de colonos do interior do Brasil. Os meus pais foram para a Amazónia, tinham de abrir picada, com carro de bois, para chegar às terras. Ainda no Paraná, onde vivemos, havia cidades pequenas de colonização italiana ou alemã. Fui uma criança com sobrenome errado. Nas cidades de colonização alemã, para onde fomos, éramos discriminados por não sermos alemães.

Era uma criança resiliente?

Lembro-me de uma vez em que fui oradora da minha turma. Tinha 7 ou 8 anos. Quando saí do palco, um colega deu-me um murro no estômago, porque ficou ciumento. Essas coisas de bullying, xenofobia, eu vivi. Quando vim para cá, foi ao contrário. Era brasileira. E brasileira, mulher e nova, já viu o que é, não é?

Foi discriminada quando veio estudar para Coimbra?

Não, mas quando vim para Figueiró, sim. Sofri bullying quando entrei para a câmara. Houve muitos comentários. Diziam que não estava ali por mérito. Sempre fui a melhor aluna do meu curso. E estive um ano, na aldeia, a estudar para obter equivalência da licenciatura. Fiz oito orais num dia e tirei 15. Disseram-me que nunca tinha acontecido. Mais tarde, a minha tese de mestrado foi premiada.

Hoje sente-se parte da comunidade?

Totalmente.

Tendo tão bons resultados, nunca sentiu que estava a apagar-se por vir para o interior?

Não, numa cidade somos mais um. Aqui comecei a minha família.

Como era a sua vida antes?

Estava a reconstruir a minha vida. Tinha-me separado há dois anos. Tinha um companheiro, queria ter pelo menos mais um filho. Com a morte do Luís, quero ter outro. Filhos únicos não.

Naquele fim-de-semana estava na Irlanda em trabalho.

Estávamos a trabalhar num projeto de gestão integrada do território. O fio condutor era uma ribeira que atravessa o concelho. Tínhamos identificado as espécies com sustentação económica para fazer a proteção do fogo à volta das aldeias.

É irónico.

Muito.





Sempre lutou por saber como é que o seu filho morreu.

Esperei o bebé nascer para pegar o relatório da autópsia. Estava pronto, mas não o quis ir buscar. Não sabia como ia ser. Esquece a intoxicação, o meu filho não morreu intoxicado. Muita gente tentou vender-me essa ideia para me apaziguar. Mas não. Foi incinerado mesmo.

Já pensou no dia em que o seu bebé souber da história?

Para já, vou poupá-lo. Vai saber que teve um irmão que faleceu, mas pormenores só daqui a muito tempo.

Continua a ser a mesma Nádia?

Acho que hoje sou mesmo a Nádia. Com essa tragédia, eu pensei: acabou a Nádia medrosa, cheia de receio de mostrar as garras. Quando você perde o que tem de mais precioso, o medo acaba. Houve pessoas que me disseram: "Tome cuidado, há um pessoal de Pedrógão que anda a ter umas conversas parvas sobre a tua integridade física." Vou ter medo porquê? O pior já aconteceu. Também houve uma altura em que disseram que estava demasiado conotada com a direita. Quero lá saber. Se o Governo é de esquerda é a ele que tenho de pedir responsabilidade.

Disse que era apartidária.

Totalmente. Não gosto de partidos.

A associação acabará no dia em que cumprir a sua missão?

Sim. A nossa associação não é uma associação que uma sociedade civilizada queira ter, é a prova da falência do Estado. No dia em que tivermos o controlo de fogos e as pessoas estiverem sensibilizadas, deixamos de ter missão. O nosso sucesso é que nos possamos extinguir.