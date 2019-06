O Instituto Nacional de Estatística (INE) não vai incluir no Censos 2021 uma pergunta sobre a origem étnico-racial dos cidadãos, como pretendia a maioria dos membros do grupo de trabalho criado pelo governo para avaliar a questão.O presidente do INE, Francisco Lima, explicou, em conferência de imprensa, que se trata de uma "questão complexa, que exige mais recolha de informação", mas recusou que os Censos sejam o meio mais apropriado para essa recolha de informação, adiantando que os Censos são um recenseamento da população e não uma ferramenta para a sua classificação.