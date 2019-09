anti-fumo. Francisco Ferreira, líder do PS de Arouca, admitiu ter indicado nomes de empresas à Proteção Civil para as compras feitas pelo programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras" que está em investigação. Relacionado As golas, o ex-padeiro e o filho: os casos que engoliram Artur Neves O padeiro que aos 28 anos chegou a especialista em Proteção Civil no Governo



Também José Artur Neves e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mourato Nunes, foram constituídos arguidos no caso.



Francisco Ferreira foi alvo de busca domiciliária na última quarta-feira, indica o Jornal de Notícias, com as aquisições da Proteção Civil a estarem sob suspeita da prática d ecrimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e corrupção.







O antigo adjunto do ex-secretário de Estado da Proteção Civil também foi constituído arguido no âmbito do caso das golas inflamáveis