Juiz Carlos Alexandre levanta dúvidas sobre a atuação do MP no caso dos jornalistas

O juiz Carlos Alexandre deixou muito recados e críticas subtis ao Ministério Público no despacho de não pronúncia dos jornalistas Carlos Rodrigues Lima (SÁBADO) e Henrique Machado (TVI) e do coordenador da Polícia Judiciária Pedro Fonseca.



No que diz respeito às vigilâncias ordenadas pela procuradora Andrea Marques, Carlos Alexandre começou por manifestar estranheza com toda a dinâmica interna na investigação do caso dos emails, que levou à abertura de um processo por violação do segredo de justiça. O juiz começou por referir que a investigação ao caso decorria em "harmonia, com reuniões de trabalho e concordância prévia do Ministério Público, que acompanhava e participava em permanência nas diferentes etapas da investigação".



E continuou: "Nesta altura, segundo a percepção do Juiz de Instrução", de acordo com os autos e os depoimentos recolhidos nas fases de inquérito e instrução, "todos falavam entre si com assiduidade e num clima de integral confiança".