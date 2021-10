Armando Vara sai em liberdade. Cumpriu metade da pena

Armando Vara vai sair da prisão. O antigo ministro estava a cumprir uma pena de cinco anos de prisão por três crimes de tráfico de influência no âmbito do processo Face Oculta, mas cumpriu dois anos e nove meses. Encontrava-se no Estabelecimento Prisional de Évora.



Numa nota à imprensa, o Conselho Superior da Magistratura detalha que Vara será libertado ao abrigo do Regime Excecional de flexibilização da execução de penas e das medidas de graça devido à pandemia.



O Tribunal de Execução de Penas de Évora "entendeu e decidiu que Armando Vara reunia os requisitos legais de perdão de pena aludidos no artigo 2º da supracitada Lei, tendo a decisão efeitos imediatos. A medida foi também promovida pelo Ministério Público", lê-se na nota do CSM.