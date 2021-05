Basta um caso para Arganil voltar a recuar no desconfinamento

Portugal registou 22 concelhos com número de casos acima do limite, 15 deles em território continental. Arganil é o município em pior situação e é quase certo que volte a recuar - basta-lhe confirmar um caso esta semana. Montalegre recua no desconfinamento se registar dois casos.

Portugal tem 22 concelhos acima do limite de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes no espaço de duas semanas. Entre eles estão os quatro concelhos que recuaram ou vão recuar no desconfinamento - Resende e uma freguesia de Odemira na 2.ª fase, Arganil e Lamego na 3.ª. O concelho do Centro do país é o que está em pior situação e arrisca voltar a recuar - basta confirmar um caso. Um dos concelhos em risco, Montalegre, só precisa de registar dois casos na próxima semana para também recuar na fase de desconfinamento.



15 concelhos do Continente acima do limite