Incidência da pandemia já ultrapassou os 300 casos por 100 mil habitantes

Portugal ultrapassou esta sexta-feira os 300 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, bem acima do limite de 120 de incidência elevada e de 240 de incidência em nível muito elevado. Os números do boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) desta sexta-feira apontam para uma incidência a nível nacional nos 272 casos por 100 mil habitantes, mas a mesma é referente a terça-feira, pelo que a incidência está já nos 304 casos por 100 mil habitantes.



Esta é a primeira vez que Portugal está acima da barreira de incidência de 300 desde o dia 21 de fevereiro deste ano, altura em que o país abrandava de uma 3.ª vaga em que chegou a registar mais de 1.600 casos por 100 mil habitantes. A atualização desta quarta-feira da matriz de risco da DGS dava uma incidência nacional nos 247,3 casos por 100 mil habitantes.



Em relação a ontem, o R(t) desceu ligeiramente, registando menos duas décimas do que tinha há dois dias: era de 1,20 na quarta-feira e agora está nos 1,18.