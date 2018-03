Podem ser expulsos alunos com mais de 18 anos e que, por isso, não se encontram já abrangidos pela escolaridade obrigatória. Caso sejam alvos desta sanção, os alunos ficam impedidos de regressar à escola durante os dois anos lectivos seguintes.



A decisão de expulsão cabe ao director-geral do Ministério da Educação, com possibilidade de delegação. Segundo os trâmites do Estatuto do Aluno, o estudante só pode ser expulso " quando, de modo notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno".





Esta expulsão é a medida mais gravosa prevista pelos Estatutos do Aluno, sendo a segunda a transferência compulsiva de escola, também esta só pode ser decidida pelo director-geral de Educação. Segundo o Ministério, o número de alunos abrangidos por esta medida desceu de 75 em 2015/2016 para 51 em 2016/2017. Em 2014/2015 tinham-se registado 215 transferências compulsivas.



Esta medida de expulsão tinha sido eliminada aquando da revisão do Estatuto do Aluno aprovada em 2008, durante o governo socialista, tendo sido repescada em 2012 pelo governo PSD-CDS em 2012.





Embora o número de transferências compulsivas tenha diminuído, os pedidos enviados pelas escolas para que esta medida fosse aplicada mantiveram-se nos anos lectivos 2015/2016 (140) e 2016/2017 (139).

Apenas dois alunos foram alvos da medida disciplinar de expulsão da escola, desde o ano lectivo 2015/2016, uma medida que voltou a ser possível aplicar a partir de 2012.