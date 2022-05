Apenas 10 funcionários públicos quiseram mudar-se para o interior do país

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em 2020 foi lançado o Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no Interior para encorajar a população a viver em regiões menos habitadas. No entanto, apenas 10 funcionários públicos quiseram mesmo mudar-se para outras zonas do país, apesar de 330 trabalhadores terem mostrado interesse, avançou o Público.







Segundo adiantou uma fonte do gabinete da secretária de Estado da Administração Interna, das 10 pessoas que se quiseram mudaram para outras regiões, oito estão em regime de teletrabalho.A mesma fonte explica que estes resultados "incentivam à análise, reflexão e definição de medidas a adotar futuramente" e que o governo se empenhou em oferecer "condições condições de encorajamento à adesão a este programa".