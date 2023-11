APA recusa entregar documentos públicos a ambientalistas

A associação que defende a preservação da costa selvagem de Tróia acusa a Associação Portugesa do Ambiente (APA) de não entregar a documentação a que está legalmente obrigada a propósito de uma avaliação de impacto à construção de um empreendimento de luxo na região e que coloca, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, em risco espécies protegidas.







Plataforma Dunas Livres

O projeto "Na Praia", financiado por Sandra Ortega, herdeira do império Inditex, continua a criar fricção entre os promotores do empreendimento de turismo de luxo e a associação Dunas Livres.A associação que se dedica a "proteger a costa entre Tróia e Melides" emitiu um comunicado onde lembra que o projeto de turismo está a ser construído num local "com elevado valor ecológico e com abundante densidade de espécies protegidas a nível europeu pela Directiva Habitats e Rede Natura 2000", em desrespeito para com as diretivas nacionais e comunitárias.A Plataforma Dunas Livres apresentou queixas a diversas organizações para travar a construção do empreendimento Na Praia. Segundo a mesma, as consequências das queixas foram: a afixação de um alvará no estaleiro; uma deslocação do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ao local no qual se deparou com "uma violação clara de uma das condições da Declaração de Impacto Ambiental (DIA)" e ainda uma visita da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo que concluiu que "a intervenção do promotor estava integrada no DECAPE do projeto (Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) e em conformidade com as condições da DIA".A Dunas Livres refere que esta conclusão da CCDR é "inusitada", até porque o ICNF havia concluído que estava em curso a destruição de um "núcleo delimitado para conservação integral de Santolina impressa, uma espécie vegetal protegida pela Diretiva Habitats, o que constitui um crime ambiental grave".A Dunas Livres chegou a interpor uma providência cautelar, junto do Tribunal de Beja, que foi indeferida e a obra foi classificada como de interesse público pela Câmara Municipal de Grândola, continuando a avançar. A Dunas Livres denuncia a "destruição total da vegetação e corte de dunas numa extensão de costa de 2 quilómetros, sem que haja qualquer tipo de fiscalização por parte das autoridades competentes".Entretanto já começaram a ser construídas as infraestruturas dos edifícios que vão constituir o empreendimento.A associação aponta ainda o dedo à APA - Agência Portuguesa do Ambiente por não entregar o "procedimento administrativo do licenciamento ambiental do projeto", nem mesmo depois de os mesmos terem sido pedidos à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (que ordenou a sua entrega) e à Câmara Municipal de Grândola, tendo inclusive o processo chegado a tribunal. De notar que estes documentos deviam ser de consulta pública.Em abril deste ano , questionada pela, a presidência da Câmara de Grândola (liderada por António Figueira Mendes) explica que "por razões de segurança e de saúde pública, ambientais e de natureza social e económica", apresentou "a contestação – Resolução Fundamentada" à providência cautelar, para que não fosse travada a obra que já ia avançada.

A suspensão dos trabalhos "é gravemente lesiva do interesse público", afirmava a autarquia no documento, acrescentando: "Estando a obra parada, há valas abertas, com taludes sujeitos à erosão pondo em risco a segurança rodoviária, com cabos de média tensão à vista e em carga, infraestruturas de água com ligações por executar e com acessórios de ligação por proteger, tubagens de fibrocimento que contêm amianto por retirar." E acrescentava: "A paragem forçada das obras compromete ainda a defesa e consolidação dos habitats e ecossistemas existentes e potenciais e coloca em causa a defesa e o respeito pelos aspetos essenciais de conservação da biodiversidade."



Sobre a alegada irregularidade das obras, a autarquia diz que foram licenciadas "pela autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, a CCDR Alentejo, com declaração de Conformidade Ambiental atribuída há cerca de quatro anos."