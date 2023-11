Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Registos fonográficos de "Grândola, Vila Morena" candidatos a Património Nacional

A proposta, oficializada quarta-feira na Casa do Alentejo, em Lisboa, inclui as bobinas do tema de José Afonso como senha do 25 de abril e do concerto de 29 de Março de 1974.