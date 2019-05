"A partir de outubro entrarão em vigor novos valores salariais nas diversas rubricas remuneratórias. É nesse tempo que temos para trabalhar. Cremos que há condições para evoluir", disse o sindicalista, escusando-se nesta altura a avançar quais serão os valores de atualização que irão propor à ANTRAM nas próximas reuniões.



"Atualmente existe uma tabela composta por quatro rubricas com valor mínimo garantido de 900 euros e é a partir daí que vamos trabalhar", disse o responsável.



Os sindicatos chamaram, no entanto, à atenção para a necessidade de o Governo desempenhar a sua função de fiscalização, nomeadamente através da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e a Segurança Social.



"Não podemos admitir impunidade", disse José Manuel Oliveira.



O presidente da ANTRAM, Gustavo Paulo Duarte, que também falou aos jornalistas, valorizou o processo negocial e sublinhou o caminho que o setor está a seguir de "melhorar as condições laborais".



"Há pouca gente a querer vir trabalhar para este setor. O caminho é melhorar as condições de trabalho", disse.



As reuniões entre as duas estruturas do setor passarão a ser quinzenais, estando a próxima agendada para dia 23 de maio.



Questionado sobre a ameaça de nova greve por parte do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP), Gustavo Paulo Duarte lamentou que a greve esteja a ser utilizada "como forma de pressão" quando, no seu entender, deveria ser "o último reduto" quando a negociação falha.



Na terça-feira a ANTRAM irá reunir-se com o SMMP - criado no final do ano passado e que em abril parou o país durante três dias ao esgotar os 'stocks' de combustível em vários postos de abastecimento por todo o país - no ministério das Infraestruturas, mas avisou que a economia não está preparada para as reivindicações salariais do sindicato, que exige um salário base de 1.200 euros para o setor.



"Não existem motoristas de primeira e de segunda e estes motoristas têm já um subsídio de risco, de cerca de 7,5 euros por ida, 150 euros por mês", disse Gustavo Paulo Duarte, escusando-se a avançar mais sobre este assunto por estar obrigado a um dever de relativamente aos assuntos sobre a mesa.



"O que está a ser reivindicado nem na Alemanha é pago. Em Portugal não existe esta realidade", disse ainda Gustavo Paulo Duarte, garantindo que a ANTRAM vai seguir o caminho da via negocial e da "a melhoria das condições para todos".



"Só para compararmos, os militares que escoltaram os camiões durante a greve e que são os mesmos que entram naqueles bairros perigosos ganham metade deste subsídio de risco", disse ainda.



O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) também se irá reunir com a ANTRAM a 13 de maio.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias ( ANTRAM ) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações ( Fectrans ) iniciaram hoje um novo processo negocial confiantes de que "há condições para evoluir" no setor.Segundo José Manuel Oliveira, da Fectrans, que falava aos jornalistas no final da reunião com a ANTRAM, este foi o primeiro encontro para marcar o início de um novo processo negocial com vista à revisão de alguns aspetos contratuais relativos ao contrato coletivo de trabalho assinado em setembro do ano passado.